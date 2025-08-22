ليلة رعب.. كواليس اقتحام شقة بالسلاح والاعتداء على أسرة في الغربية

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور، تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تضرر سيدة من قيام عدد من الأشخاص باقتحام منزل أسرتها والاعتداء عليهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وتحطيم محتويات المنزل في محافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 15 الجاري ورد بلاغ لقسم شرطة أول المحلة بالغربية من المبلغة ووالدها (مصاب بجرح قطعي)، أفادا خلاله بتضررهما من عمهما وأربعة من أنجاله (لثلاثة منهم معلومات جنائية)، مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم باقتحام المنزل وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدي على الأسرة بالضرب، ما أسفر عن إصابة والدها وإتلاف بعض محتويات المسكن، وذلك بسبب خلافات عائلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم 2 سلاح أبيض المستخدمين في الواقعة، إضافة إلى المبلغ المالي المستولى عليه.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.