بعد مطاردة الطريق الساحلي.. تعرف على عقوبة الهروب من سيارات الشرطة؟

أثارت واقعة هروب سيارة ربع نقل من سيارة شرطة على الطريق الساحلي الدولي، الرأي العام خلال الساعات الماضية، بعدما طاردها رجال الشرطة لأكثر من 8 دقائق حتى تم ضبط سائقها في النهاية.

وحاول قائد السيارة الربع نقل الهرب من رجال الشرطة الذين تبين لهم أن السيارة محملة بحمولة كبيرة مغطاة، وأن السيارة بدون لوحات مرورية، إضافة إلى اصطدام قائدها بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وقالت المحامية سماح فوزي في تصريحات لـ"مصراوي"، إن عقوبة الهروب من الشرطة جريمة يُعاقب عليها القانون لكنها تختلف باختلاف ظروف الواقعة، ويُعاقب الهارب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو غرامة مالية إذا كان الهارب لم يكن محكومًا عليه مسبقًا.

وتابعت: إذا كان السائق الهارب صادر بحقه حكمًا قضائيًا ففي هذه الحالة قد تصل مدة العقوبة إلى الحبس عامين و غرامة مالية، وإذا ارتكب السائق جريمة أو استعمل القوة أثناء الهرب فأنه يُحاكم عليها بجانب جريمة الهروب.

وكانت جهات التحقيق قررت حبس سائق السيارة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه عقب مطاردة مثيرة مع قوات الشرطة بمدينة الإسكندرية.

وكانت الأجهزة الأمنية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر مطاردة إحدى سيارات شرطة النجدة لسائق سيارة ربع نقل حاول الهرب بعد اصطدامه بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية.

وتبين أنه بتاريخ 17 أغسطس الجاري، تلقّت الخدمات الأمنية بلاغًا من الأهالي بقيام قائد السيارة بقيادتها برعونة والتسبب في تلفيات لعدة مركبات.

وعلى الفور، قامت إحدى دوريات النجدة بملاحقته حتى تمكنت من السيطرة على السيارة وضبط قائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة القسم ولا يحمل رخصة قيادة مهنية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها بحبس المتهم.

