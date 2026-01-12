إصابة شخص صدمته سيارة بالطريق الأبيض في كرداسة

أصيب شخص إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة به بالطريق الأبيض في كرداسة، وتم نقله إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد وقوع حادث بالطريق الأبيض في كرداسة، وانتقلت قوة أمنية لمكان الحادث.

تبين من خلال الفحص والمعاينة، أن سيارة اصطدمت بشخص مما أسفر عن إصابته.

تم الاستعانة بسيارة إسعاف ونقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

