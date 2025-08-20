إصابة عامل بالصدفة.. الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالخرطوش في السلام

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول من عامل، مقيم بدائرة القسم، مصاب برش خرطوش في الصدر، إثر قيام أحد الأشخاص بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (مالك كشك)، وطرف ثانٍ (عاملان) – جميعهم مقيمون بدائرة القسم – بسبب خلافات حول الجيرة.

وخلال المشاجرة، أطلق أحد الأشخاص من الطرف الثاني عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أسفر عن إصابة المبلغ حال مروره بمكان الواقعة.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، والعثور بحوزة الطرف الثاني على (فرد خرطوش – سلاح أبيض) المستخدمَين في الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه بسبب الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور