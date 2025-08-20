"عذبها والفيديو انتشر".. القبض على شاب بسبب قطة | فيديو

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدي بالضرب على قطة مستخدمًا عصا خشبية بمحافظة الإسكندرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأربعاء، أنه بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بدائرة قسم ثانِ المنتزه بالإسكندرية).

وبمواجهته، تبين أنه يعاني من اضطراب نفسي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور