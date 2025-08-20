قيمتها 10 ملايين جنيه.. الداخلية تلاحق تجار العملة
11:25 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب- علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية إجمالية تُقدَّر بنحو 10 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
فيديو قد يعجبك: