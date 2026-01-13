إعلان

الصحة: استفادة 72 من الكوادر الطبية بالمنح التدريبية الخارجية خلال 2025

كتب : أحمد جمعة

02:40 م 13/01/2026

الدكتور حسام عبد الغفار

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان تنفيذ عدد من البرامج والمنحة التدريبية الدولية خلال عام 2025، استفاد منها 72 من الكوادر الصحية في مختلف التخصصات، من خلال الإدارة العامة للمنح والبعثات، في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى الكوادر الطبية وتنمية قدراتهم المهنية.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هذه المنح تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز كفاءة العنصر البشري ومواكبة أحدث التطورات العلمية والطبية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن البرامج نُفذت بالتعاون مع عدد من الدول، من بينها الصين، الهند، كوريا الجنوبية، وتايلاند.

وأوضح المتحدث الرسمي أن البرامج شملت مجالات ذات أولوية، من أبرزها الصحة العامة، الأمراض المعدية، التمريض، إدارة الرعاية الصحية، السلامة والصحة المهنية ، التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة، وصحة الفم والأسنان، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع المهن الطبية، أن هذه البرامج تسهم في دعم نقل الخبرات الدولية وتطبيق أفضل الممارسات داخل المنظومة الصحية، بما ينعكس على رفع كفاءة الأداء المهني وتحسين مستوى الخدمات الصحية.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة منال أسامة، مدير الإدارة العامة للمنح والبعثات، أن تنفيذ هذه البرامج تم وفق معايير واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن الإدارة مستمرة في تعزيز التعاون مع الدول والجهات المانحة، بما يدعم تطوير الكوادر الطبية ورفع كفاءة المنظومة الصحية وفقًا للمعايير الدولية.

الدكتور حسام عبد الغفار استفادة 72 من الكوادر الطبية بالمنح وزارة الصحة والسكان البرامج والمنحة التدريبية الدولية بالصحة

