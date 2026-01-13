إعلان

زوج يضرب زوجته في الشارع.. وتحرك عاجل من الداخلية | فيديو

كتب : علاء عمران

02:00 م 13/01/2026 تعديل في 02:26 م

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يتعدى على زوجته بالضرب، ما أدى لإصابتها، وذلك بعد اعتراضها على مرافقة زوجها في أعمال التسول بالقاهرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه عند الفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بالواقعة، وتم تحديد وضبط الظاهرين في المقطع، وهم: الزوج، له معلومات جنائية، والزوجة المصابة بكدمة في الوجه.

وبمواجهته اعترف الزوج بارتكاب الواقعة والتعدي عليها بالضرب نتيجة خلافات أسرية بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي خلافات أسرية

