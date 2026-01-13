إعلان

بسبب الرياح.. مصرع شاب سقطت عليه نخلة في البدرشين

كتب : صابر المحلاوي

01:53 م 13/01/2026

جثة - تعبرية

تسبب سوء الأحوال الجوية في مصرع شاب بعد سقوط نخلة عليه نتيجة شدة الرياح في مدينة البدرشين.

تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا يفيد بمصرع الشاب أثناء سيره في الشارع، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة. وأظهرت التحريات أن العاصفة المصحوبة برياح قوية أدت إلى سقوط النخلة على رأس الشاب الذي كان يمر بالمكان، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بالإصابات.

وتم تحديد هوية المتوفى، وتبين أنه يعمل ممرضًا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبدأت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

سوء الأحوال الجوية البدرشين الرياح

