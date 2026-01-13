ضبط شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج في القاهرة

كشفت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، عن قيام إحدى الشركات غير المرخصة لإلحاق العمالة بالخارج، ومقرها بمحافظة الغربية، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتسهيل سفرهم عبر تأشيرات مزورة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط 4 أشخاص يديرون الشركة، وبحوزتهم جوازات سفر وصور عنها، عقود عمل بالخارج، تأشيرات مزورة، دفاتر إيصالات نقدية، جهاز كمبيوتر، و4 هواتف محمولة تبين احتواؤها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي، بالإضافة إلى مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية وعدد من الإعلانات الخاصة بالشركة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

