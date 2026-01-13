إعلان

رمضان 2026.. موعد استطلاع هلال شهر شعبان 1447 هـ

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

02:34 م 13/01/2026

أستطلاع هلال شهر شعبان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الأحد المقبل، هلال شهر شعبان لعام 1447 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بأنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر شعبان 1447 هجرية من عدمه، بعد غروب شمس الأحد 29 من رجب، الموافق 18 من يناير 2026.

فيما كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، موعد ميلاد هلال شهر شعبان لعام 1447هـ، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 53 ليلا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ الموافق 18-1-2026م (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد 29 من رجب 1447هـ (يوم الرؤية).

وبذلك يكون يوم الإثنين 19-1-2026 هو المتمم لشهر رجب 1447هـ، وتكون غرة شهر شعبان 1447هـ فلكياً يوم الثلاثاء 20-1-2026 م.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

اليوم.. مدبولي يحضر احتفالية "سكن لكل المصريين.. 10 سنوات من الإنجاز"

الليلة الختامية لمولد السيدة زينب.. حلقات الذكر والتواشيح تجذب الزوار اليوم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رمضان 2026 موعد استطلاع هلال شهر شعبان استطلاع هلال شهر شعبان 1447 هـ دار الإفتاء المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سنصعد للنهائي".. 5 رسائل قوية من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر
رياضة محلية

"سنصعد للنهائي".. 5 رسائل قوية من مدرب السنغال قبل مواجهة مصر
اختفاء عشرات الشباب المسافرين من دارفور إلى شمال السودان
شئون عربية و دولية

اختفاء عشرات الشباب المسافرين من دارفور إلى شمال السودان
في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟
نصائح طبية

في الشتاء.. لماذا تتورم أصابع اليدين والقدمين وتصبح حمراء؟
"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
علاقات

"ملوك الحظ الجيد" أبراج تجذب المال والطاقة الايجابية دون مجهود
نسب احتساب الأعمال المرحلية.. تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
أخبار مصر

نسب احتساب الأعمال المرحلية.. تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
بشرى للجماهير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا
التهديد الخفي على الإنترنت.. كيف تسرق هجمات التصيد بياناتك وتعرضها للبيع؟
شديد البرودة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون