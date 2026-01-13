نهاية مأساوية.. مصرع عاطل أثناء سرقة كابلات كهرباء بالعجوزة

كتب- علاء عمران:

أصيب عاطل بصعق كهربائي أثناء محاولته سرقة كابلات كهربائية، ما أدى إلى مصرعه في الحال بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد العثور على جثة الشخص بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعومة بسيارة إسعاف.

وتبين أن المتوفى، البالغ من العمر 50 عامًا، توفي نتيجة إصابته بصعق كهربائي أثناء محاولته سرقة الكابلات، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.