القبض على سائق ميكروباص سمح لشخص بالجلوس أعلى سيارته

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن واقعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر قائد سيارة ميكروباص وهو يسمح لشخص بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.