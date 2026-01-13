إعلان

القبض على سائق ميكروباص سمح لشخص بالجلوس أعلى سيارته

كتب : علاء عمران

01:20 م 13/01/2026 تعديل في 01:28 م

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عن واقعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر قائد سيارة ميكروباص وهو يسمح لشخص بالجلوس أعلى السيارة أثناء سيرها بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، ما عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وهو سائق مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

مواقع التواصل الاجتماعي شرطة التجمع الخامس سيارة ميكروباص

