الداخلية: سحب 899 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

11:04 ص الأربعاء 20 أغسطس 2025

الملصق الالكترونى - صورة أرشيفية

كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن من سحب 899 رخصة قيادة على مستوى الجمهورية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.
وتواصل وحدات المرور استقبال المواطنين لتركيب الملصق، الذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.
كما تواصل الوزارة تقديم خدمة إلكترونية تُمكّن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم المطلوبة عبر موقع بوابة مرور مصر.
ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الخامسة مساءً، بالإضافة إلى الفترة الصباحية، تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق وحتى انتهاء المدة المحددة.

الملصق الالكترونى أجهزة الأمن الداخلية وحدات المرور استقبال المواطنين
