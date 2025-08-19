"طعنات متفرقة بالجسد".. قصة مقتل شاب دفع حياته ثمنًا لشهامته بالمعصرة

كتب- أحمد عادل:

شهدت منطقة المعصرة حادثًا مأساويًا راح ضحيته الشاب "أحمد ع." في العقد الثاني من عمره، متأثرًا بإصابته بـ4 طعنات متفرقة بالجسد، إحداها بجوار القلب باستخدام سلاح أبيض "كتر"، أثناء محاولته فض مشاجرة بين المتهم وصديقه.

أثناء تواجد الضحية في المنطقة وقعت مشاجرة بين صديقه ومجموعة من الأشخاص بسبب خلافات بسيطة، فأسرع إليه لتهدئة الأجواء بحسب شهود عيان لـ"مصراوي".

ما أن وصل "أحمد ع." إلى محل الشجار حتى اشتبك معه المتهم لمحاولته فض المشاجرة وتعدى عليه برفقة آخرين بالضرب بالأيدي، وتمكنوا من شل مقاومته، وأثناء ذلك سدد له المتهم عدة طعنات متفرقة بالجسد باستخدام سلاح أبيض "كتر".

سقط الضحية غارقًا في دمائه في وسط الشارع، وحاول الأهالي المتواجدون نقله للمستشفى لكنه لقي مصرعه متأثرًا بإصاباته قبل وصوله للمستشفى.

وقال سيد نجل عم المجني عليه لـ"مصراوي"، "أحمد مش بتاع مشاكل وميعرفش المتهم، كان رايح يخلص المشكلة اللي بين المتهم وصديقه لكنهم أنهوا حياته أثناء تدخله لفض المشاجرة".

وتابع أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم الرئيسي بقتل "أحمد .ع"، وتكثف جهودها للقبض على 2 آخرين.

وتلقت أجهزة الأمن بقسم شرطة المعصرة بلاغًا بوقوع مشاجرة، مقتل شاب في العقد الثاني من عمره.

وعلى الفور انتقلت قوة من القسم إلى محل الواقعة، وتبين مقتل الشاب "أحمد ع."، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.