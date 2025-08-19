حادث مروع في مدخل شق التعبان.. تريلا رخام تدهس أتوبيس وملاكي (صور)

كتب ـ رمضان يونس:

حادث مروع، شهده مدخل شق الثعبان بالمعادي، اليوم الثلاثاء، راح ضحاياه 10 مواطنين جراء تصادم مأساوي وقع بين "تريلا" وأتوبيس وملاكي.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث مروع بين سيارة نقل "تريلا" محملة بالرخام، و أتوبيس وسيارة ملاكي بالقرب من مدخل منطقة شق التعبان بالمعادي، ووجود وفيات ومصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من معاينة الشرطة أن تريلا رخام اصطدمت بأتوبيس وسيارة ملاكي على طريق الأوتوستراد عند مدخل شق الثعبان في منطقة المعادي، على إثرها لقي 3 أشخاص مصرعهم بينما أصيب 7 آخرين بإصابات وكسور متفرقة بالجسد نتيجة التصادم.

سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى أقرب مستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، بينما أودع الجثث في ثلاجات الموتى، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية واستخراج تصاريح الدفن عقب توقيع الكشف الطبي على الضحايا.

دفعت قوات الحماية المدنية بونش و لودر لرفع آثار الحادث من موقع الحادث، وتسيير حركة الطريق عقب توقفها بسبب الحادث.

قرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)