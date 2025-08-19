كتب- صابر المحلاوي:

كتب والد الطفل حمزة (13 عامًا)، الذي تُوفي بشكل مفاجئ في منطقة عين شمس بعد تناوله وجبة "شعرية سريعة التحضير" نودلز، ومقرمشات، منشورًا مؤثرًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كشف فيه تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة نجله، موجّهًا رسالة تحذير لكل الأسر.

وقال الأب في منشوره: "ابني صلى العشاء وراح درس التحفيظ، ورجع البيت طلب "نودلز ومقرمشات".. بعد نص ساعة بدأ يتقيأ بشدة وصرخ من آلام حادة في بطنه، جسمه كله كان عرقان ومش قادر يتحرك".

وتابع: "خدناه على مستشفى خاص قالوا عنده التهاب في المعدة وأدّوله محلول وحقن، لكن حالته ساءت أكتر، ووشه وشفايفه زرّقوا. وديناه مستشفى تانية، وهناك قالوا ممكن يكون تسمم غذائي، وقرروا يحولوه لمركز السموم في الدمرداش".

وأضاف الأب: "في الطريق حمزة كان بيصرخ ويستغيث، ولما وصلنا فقد الوعي، وحاولوا ينقذوه لكن للأسف مات فجر السبت. والتحاليل لحد دلوقتي ما طلّعتش أي سبب واضح للوفاة".

وختم الأب رسالته قائلاً: "أناشد كل أب وأم يخلي بالهم من أكل ولادهم، محدش يشتري وجبات سريعة من أماكن مش مضمونة.. فقدان ابني مأساة محدش يتمناها".

وكانت النيابة العامة قد أمرت بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم وتشريحها لبيان سبب الوفاة، فيما حرزت الأجهزة الأمنية بقايا الطعام وأرسلتها للفحص المعملي.