والدة هدير عبدالرازق: الفيديوهات "مفبركة" أناشدكم توقفوا عن تداولها

11:58 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025

هدير عبدالرازق

كتب- صابر المحلاوي:
قالت والدة البلوجر هدير عبد الرازق، إن المقاطع المتداولة المنسوبة لابنتها غير صحيحة، مؤكدة أنها مصطنعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وأن الأسرة فوضت محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأضافت في تصريح خاص لمصراوي: "أي حد هينشر الفيديوهات دي هنقاضيه، وإحنا منعرفش مين اللي نشر أو سربها، خصوصًا إن أوتاكا دلوقتي في السجن.. أنا بنتي أشرف من الشرف، وممعاييش غير هدير الكبيرة وأخوها الصغير"، مشيرة إلى أن ابنتها تتعرض لحملة تشويه متعمدة.
وتابعت الأم باكية: "حرام عليكم.. سبونا في حالنا، الفيديوهات القديمة كانت وقت ما كان جوزها، وهو محبوس دلوقتي وما لوش دعوة بحاجة.. أنا تعبت وأبوها كمان تعبان ومش قادر حتى يرد على حد".
وأكدت والدة هدير أن ما يتم تداوله يستهدف النيل من سمعة ابنتها وأسرتها، مطالبة الجمهور بالتوقف عن تداول المقاطع المسيئة التي وصفتها بأنها "مفبركة وغير حقيقية".
وكان حرر أحد المحامين، محضرًا في قسم شرطة النزهة ضد البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها، متهمًا إياهما بنشر مقاطع إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مقدمًا فلاشة تحتوي على مقاطع اعتبرها دليلًا على تورطهما.
وفي المقابل، تقدم المحامي هاني سامح، وكيل هدير عبدالرازق، ببلاغ إلى النائب العام ضد صفحات ومواقع تداولت مقاطع وأخبارًا وصفها بالمفبركة، مؤكدًا أن ما يُنشر عنها لا يمت للحقيقة بصلة.
وسبق أن أخلت جهات التحقيق سبيل طليق هدير بعد التصالح في محاضر ضرب وسب متبادلة مع طليقها، وتباشر النيابة التحقيقات في اتهامات موجهة لها بنشر محتوى خادش والتحريض على الفسق.

هدير عبدالرازق والدة هدير عبدالرازق فيديوهات مفبركة الذكاء الاصطناعي
