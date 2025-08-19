متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 33 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة
كتب- علاء عمران:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، وتمكنت من رفع 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملاتها المرورية الموسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات، والدراجات البخارية المهملة، والمتروكة بالشوارع.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الأحياء الأجهزة الأمنية وشرطة المرور، شرطة المرافق، ممثلي كافة الجهات المعنية.
مطاردة فتيات أكتوبر.. ماذا جاء في أمر إحالة المتهمين؟
النيابة تواجه المتهمين بثلاث اتهامات.. والضحايا يطلبون تعويض مليون جنيه
مطاردة فتيات أكتوبر.. المحكمة تواجه المتهمين والضحايا أمامها (تفاصيل)
إصابات الضحايا ظاهرة.. اللقطات الأولى من محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر
خوف وقلق ونظرات ريبة.. مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة "فتيات أكتوبر"
فيديو قد يعجبك: