لعدم ارتداء الخوذة.. ضبط 607 مخالفة لقائدي الدراجات النارية

كتب- علاء عمران:



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 607 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.



كانت وزارة الداخلية أهابت بقائدي الدراجات النارية الالتزام بارتداء الخوذة، كما تُهيب الوزارة بقائدي السيارات السير في الحارات المرورية المخصصة لهم، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من وقوع الحوادث على الطرق، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على السلامة العامة والحفاظ على أرواح المواطنين.

اقرأ أيضا:

مطاردة فتيات أكتوبر.. ماذا جاء في أمر إحالة المتهمين؟

النيابة تواجه المتهمين بثلاث اتهامات.. والضحايا يطلبون تعويض مليون جنيه

مطاردة فتيات أكتوبر.. المحكمة تواجه المتهمين والضحايا أمامها (تفاصيل)

إصابات الضحايا ظاهرة.. اللقطات الأولى من محاكمة المتهمين بمطاردة فتيات أكتوبر

خوف وقلق ونظرات ريبة.. مشاهد من محاكمة المتهمين في مطاردة "فتيات أكتوبر"