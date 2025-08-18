إعلان

جثة في انفجار أسطوانة غاز داخل عقار بشبرا

06:35 م الإثنين 18 أغسطس 2025

انفجار أسطوانة غاز - أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

سادت حالة من الذعر بشارع أحمد حلمي بمنطقة شبرا، مساء الاثنين؛ إثر أصوات مدوية اخترقت صمت الشارع، تلاها دخان كثيف ورائحة غاز خانقة.

بلاغ عاجل وصل إلى قسم شرطة شبرا بوقوع انفجارات داخل العقار رقم 26 المكون من 10 طوابق. وعلى الفور، هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

المعاينة الأولية كشفت أن السبب انفجار أسطوانة غاز في الطابق الأرضي للعقار، ما أسفر عن وفاة شخص في الحال. قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق، بينما تواصل الأجهزة المعنية عمليات التمشيط والمعاينة للتأكد من سلامة العقار ومنع أي امتداد للأضرار.

انفجار شبرا أسطزانة غاز. القاهرة الحماية المدنية
