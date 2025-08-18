إعلان

ضبط 18 ألف كتاب داخل مكتبة بدون ترخيص بالقاهرة

01:21 م الإثنين 18 أغسطس 2025

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مالك مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بتوزيع وبيع عدد كبير من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تفويض من الجهات المختصة.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أفادت بقيام مالك مكتبة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة بتوزيع وبيع عدد كبير من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تفويض من الجهات المختصة، وذلك بالمخالفة للقانون وبقصد تحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المكتبة المشار إليها، وتم ضبط المدير المسئول وبحوزته 18,150 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والمراحل الدراسية، جميعها بدون تفويض من الجهات المعنية وبالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شرطة الأزبكية مكتبة الكتب الدراسية الخارجية مباحث المصنفات
