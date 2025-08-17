وزيرا العدل والأوقاف يستقبلان وفدًا قضائيًا من الإ

كتب- محمود الشوربجي:

استقبل وزيرا العدل المستشار عدنان الفنجري، والأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، وفدًا قضائيًا رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة ورئيس مجلس القضاء، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وعدد من قيادات الوزارتين.

بدأت الزيارة بجولة للوفد في مركز مصر الثقافي الإسلامي (مسجد مصر)، الذي يُعد الأكبر في مصر والثالث عالميًا، حيث تفقد الضيوف قاعة الصلاة المركزية، والمكتبة، والمتحف الإسلامي، ومركز المؤتمرات، ودار القرآن الكريم، ودار المناسبات.

كما شملت الجولة زيارة إلى مدينة الفنون والثقافة التي تضم دار الأوبرا الأكبر في المنطقة، وعددًا من المسارح الحديثة، حيث أبدى الوفد إعجابه بما شاهده من منشآت تعكس مزيجًا من الأصالة والمعاصرة.

وعقب ذلك، توجّه الوفد إلى مقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، حيث عقد لقاء ثنائي تناول بحث آفاق التعاون القضائي والقانوني بين البلدين، خاصة في مجالات التقاضي الإلكتروني، والتدريب القضائي، وتبادل الخبرات، وتعزيز آليات تنفيذ الاتفاقيات القضائية المشتركة.

وأكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل في كلمته عمق ومتانة العلاقات المصرية الإماراتية، مشيدًا بما يجمع البلدين من روابط تاريخية راسخة.

من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي عن سعادته بالزيارة، مثمنًا ما تشهده مصر من طفرة حضارية في عاصمتها الإدارية الجديدة، ومؤكدًا تطلع بلاده لمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات القضائية.