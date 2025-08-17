كتب - رمضان يونس:

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل التحقيق مع 3 طلاب جامعيين وسائق أوبر في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات أكتوبر"، على طريق الواحات والتسبب في إصابة اثنين جراء تصادمهن "بتريلا" كانت على جانبي الطريق.

واستمعت النيابة العامة لأقوال "نزال.ي"،خلال تواجدها بسرايا النيابة العامة، والتي جاءت أقولها كالتالي:

س: ما تفصيلات شكواك؟

ج: اللى حصل إن أنا كنت في البيت وكلمتني رنا عشان حفلة تخرجها يوم 2025/8/21 وكانت عايزة تنزل تشتري حاجات للتخرج فكلمتني امبارح 2025/8/13 الصبح قالتلي تعالي ننزل نشرب حاجة وعدت عليا بعربيتها و نزلنا رحنا مكان اسمه سيركل كي اللي في بنزينة شيل أوت في الحي الأول، وبعد كده قعدت أنا وهي جوا الماركت وأول ما دخلنا لقينا كل اللي بره شباب فقلنا نقعد جوا أحسن وطلبنا حاجة، وقعدنا عادي الشباب اللي كانوا قاعدين ناحية اليمين واحنا داخلين نقلوا وقعدوا قدامنا عشان احنا كنا قاعدين على الزجاج وباينين ليهم فقلنا للشخص اللي شغال جوا عايزين ننزل الستاير عشان منبقاش باينين ليهم عشان نقعد براحتنا.

وفي واحدة اسمها "حبيبة"، عارفة "رنا" صحبتي ـ بس مش صحاب أوي كلمتها تسألها انتي فين قالتلها على مكان قالتها هجيلكم وجت فعلا قعدت معانا شوية ومنعرفش أي معلومات عنها هي معرفة سطحية، فلما وصلت اللي في المكان طلبوا مننا نطلع نقعد بره عشان هيمسحوا الأرض جوا المكان وطلعنا بره وأخدنا تربيزة على جنب محدش حوالينا.

طلعنا بره "رنا"، دورت العربية راحوا هما قاموا ودورا عربياتهم و اتحركوا هما الأول قبلنا فمجاش في دماغنا انهم هيمشوا ورانا لحد ما طلعنا على طريق الواحات لقيناهم 3 عربيات ورانا فقلت لرنا اهربي منهم واجري عشان نتوه منهم فراح الولد اللي راكب عربية بي إم دابليو جه ناحية اليمين وأنا قاعدة جنب رنا وهي سايقة ويقولنا انتوا رايحين فين اقفوا طب تعالوا أمشوا ورانا فانا قولت لرنا صاحبتي إقفلي الزجاج وسيبك منهم، فضل بتاع البي إم جنبنا وشايف إن فيه عربية نقل قدامنا على الطريق ومعرفتش تتحرك ومفيش حل قدامنا غير إننا نطلع على الرصيف أو تخبط في العربية النقل أو تخبط فيه هو فخبطنا في العربية النقل وهما طلعوا يجروا كلهم واتصابت أنا ورنا بس وحبيبة محصلهاش حاجة ولقيت وشي كله دم وإيدي محشورة في الاكصدام.

قطعت هدومي عشان أعرف أطلع والطرحة اتقطعت وشعري اتكشف وبعدها كلمنا كل صحابنا عشان يلحقونا وقفت لينا واحدة وأخذتنا على المستشفى، وأنا كنت بدور على الموبايل فلما لقتني بدوخ قولت لازم أركب مع الست اللي وقفت عشان نروح المستشفى وملقتش حاجتي وروحت على مستشفى 6 أكتوبر المركزي وعملنا إشاعات إحنا الثلاثة.

س: ما هو سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان؟

ج: كنت خارجة أنا وصاحبتي "رنا" عشان عندها حفلة تخرج وعايزة تجيب طلبات ولبس.

س:ما هي كيفية تقابلك مع صديقتك المجني علي " رنا"؟

ج:هيا كلمتني في التليفون,, وساكنة جنبي في المنطقة وقالت لي أنها هتعدى عليا بالعربية وفعلا جات.

س: وما هي وجهتكم آنذاك؟

ج: إحنا قولنا نروح على بنزينة اللي في الحي الأول ونقعد في سيركل كي نشرب حاجة ورحنا هناك .

س:ما الذي حدث عقب ذلك؟

ج: إحنا وصلنا وإحنا داخلين لقينا الدنيا زحمة برة وفيه ناس كتير وكان في تربيزة على يمين الكافية وإحنا داخلين عليها لقينا مجموعة شباب اللي مشيوا ورانا.

س: ما الذي بدر من الشباب سالفي الذكر بتواجدهم على أحد المقاعد الخاصة بالكافيه يميا.

ج: هما لما لقيونا قعدنا على الترابيزة اللي على شمال الكافية جم ورانا وقعدوا على الترابيزة اللي قصادنا.

س:ما الذي بدر منكم عقب ذلك؟

ج: إحنا طلبنا من من العمال أن ينزل الستارة اللي على الزجاج عشان محدش يبان مننا.

س: هل ثمة أفعال أو إشارات أو عبارات أو إيحاءات صدرت؟

ج:لا كانت بصات بس وحاجات من دي.

س: ما الذي يهدفون منه من وراء تلك الأفعال والنظرات التي صدرت منهم؟

ج: إحنا كبنات فاهمين أنه بيعاكس ويضحك ويبص لصحابه عشان يبصلنا ويضحك فباين أنهم كانوا بيعاكسوا.

س: ما هو وقع تلك الأفعال التي صدرت منهم آنذاك عليكي؟

ج: أنا تضررت منهم جدا ونزلنا عشان نقفل الباب ده ويفهموا بس بردو مكنش فيه فايده وصمموا وفضلوا ورانا.

س: ما الذي حدث بعد ذلك؟

ج: طلعنا للعربية و"رنا" صحبتي دورت العربية وهما راحوا قاموا من مكانهم أول ما شافونا مشينا من الكافية.

س: وما هي وجهتكم آنذاك حينها؟

كنا رايحين على بيت رنا في حدائق أكتوبر وبعد كده نروح للمحلات على ما تفتح لحد ما لاحظنا إن فيه حاجة غلط .

س: ما الذي لاحظ لكم ذلك؟

ج:إحنا لقينا 3 عربيات واحدة شمال و واحدة يمين وواحدة في ضهرنا، بعدما خرجنا من الكافيه بـ3 دقايق، ومخدناش بالنا غير وهما محا صرينا .