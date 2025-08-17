كتب- أحمد أبو النجا:

استقبل المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة الهيئة اليوم الأحد، المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ وذلك في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لسيادته بتوليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له، إن ذلك جاء بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة.

وخلال اللقاء، رحب المستشار محمد الشناوي بالمستشارة أمل عمار، مؤكدًا الدور الكبير الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في ترسيخ ودعم الحقوق الدستورية والقانونية للمرأة المصرية بما يكفل النهوض بأوضاعها، وتطوير الأطر الاجتماعية والثقافية والقانونية للمجتمع، وفقًا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.

ومن جانبها، قدمت المستشارة أمل عمار التهنئة لرئيس الهيئة، متمنيةً لسيادته التوفيق، ومؤكدةً الدور الهام للنيابة الإدارية في تعزيز وتمكين المرأة، باعتبارها الهيئة القضائية ذات النسبة الأعلى في تمثيل المرأة بين عدد أعضائها. كما أشادت بالصورة المشرفة لعضوات النيابة الإدارية خلال الإشراف على انتخابات مجلس الشيوخ، والتي كان لها بالغ الأثر في ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، وهو ما يعكس التزامهن الدائم بخدمة الوطن وتحقيق العدالة.