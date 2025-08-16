"ولعت في العناية المركزة".. قرار قضائي بشأن ممرضة مستشفى حلوان العام

كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة حبس الممرضة "ش. ع" 4 أيام على خلفية اتهامها بإشعال النار داخل غرف وحدة العناية المركزة بمستشفى حلوان العام، دون وقوع إصابات بشرية.

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، كما قررت تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في غرف العناية المركزة.

وانتقل فريق من النيابة العامة برفقة خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق وحدة الرعاية المركزة بمستشفى حلوان العام لإعداد تقرير مفصل للوقوف على أسبابه وملابساته.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من المستشفى يفيد باشتعال النيران في وحدة الرعاية المركزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وبالفحص تبيّن وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم التحفظ على الممرضة المشتبه بها لاتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيقات.