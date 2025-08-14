اشتعال كابينة كهرباء أمام كنيسة خلف المستشفى القبطي بالقاهرة
10:20 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب - محمد شعبان:
اندلع حريق بكابينة كهرباء أمام كنيسة خلف المستشفى القبطي بالقاهرة اليوم الخميس.
تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان بشارع الظاهر وسط ارتفاع ألسنة اللهب.
دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارة إطفاء بقيادة نائبه تنسيقًا مع مأمور القسم ومفتش الفرقة.
وتبين بالفحص اشتعال النيران بكابينة كهرباء أمام كنيسة العذراء وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح.
