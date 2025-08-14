ضبط 6 أشخاص عطلوا المرور بسبب "زفة" ببني سويف
القاهرة - مصراوي:
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعطيل بعض الأشخاص للحركة المرورية أثناء سيرهم بموكب زفاف حاملين أسلحة بيضاء بأحد الطرق مركز إهناسيا ببنى سويف.
بالفحص أمكن تحديد وضبط (السيارة، والدراجتين بدون لوحات معدنية) الظاهرين بمقطع الفيديو ومستقليهم 6 أشخاص بحوزتهم قطعتي سلاح أبيض.
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أثناء احتفالهم بزفاف شقيق أحدهم والتحفظ على السيارة والدراجتين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهم ومستقليهم.
