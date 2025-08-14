تفاصيل "خناقة بالمولوتوف" على مركب بمنشأة القناطر

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة مشاجرة عائلية بمدينة منشأة القناطر، أسفرت عن إصابة مراكبي وزوجة شقيقه بحروق، وإصابة عمته، وتفحم مركب يعملون عليه، إثر إلقاء زجاجات مولوتوف داخل المرسى.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها.

ووفقًا لدفاع المجني عليهم، بدأت الخلافات منذ عدة أشهر حين طلب ابن عمة المراكبي العمل معهم في المرسى وتشغيل لنش سياحي يمتلكه، فوافقوا نظرًا لامتلاكهم التراخيص اللازمة من وزارة الري، غير أن خلافات متكررة نشبت بسبب التنافس على الزبائن، ما دفعهم إلى مطالبته بمغادرة المرسى تجنبًا للمشاكل، لكن التوتر ظل قائمًا ورافقته مشاحنات متقطعة.

وأوضح الدفاع أن يوم الحادث، وفي أوائل الشهر الجاري، تربص أبناء العمة بالمراكبي أثناء وجوده مع ابنتيه على المرسى، وألقوا عليه زجاجات بنزين مشتعلة، فهرعت الفتاتان للاستغاثة بأعمامهما، ليخرج رجال الأسرة وزوجة أحدهم، حيث أصيب المراكبي وزوجة شقيقه بحروق شديدة في الذراعين، فيما أتت النيران على المركب وبعض الأشجار المحيطة.

وبعد تدخل قوات الأمن وإخماد الحريق، توجه الطرفان إلى مركز شرطة منشأة القناطر، وحرروا مذكرة تصالح لتسهيل نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

لكن بعد أيام، فوجئ المراكبي باتهامه بالشروع في قتل عمته، التي حررت محضرًا ضده مدعية إصابتها بحروق من المولوتوف الذي ألقاه أبناؤها عن طريق الخطأ، وقدمت تقريرًا طبيًا لإثبات إصابتها.

وأشار الدفاع إلى أن موكله ذهب إلى قسم الشرطة للإدلاء بأقواله وتوضيح أنه معتدى عليه وليس متهمًا، إلا أنه تم التحفظ عليه، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة التسبب في إصابة عمته.

وتواصل مباحث الجيزة تحرياتها لضبط المتهمين الآخرين الهاربين، واستكمال فحص ملابسات الواقعة من جميع أطرافها، فيما تستمر النيابة في سماع أقوال الشهود والمجني عليهم.