إعلان

سلوى عثمان تحرر محضرًا ضد مجهول لانتحاله شخصيتها على "فيسبوك"

05:55 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

سلوى عثمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

حررت الفنانة سلوى عثمان بلاغًا ضد شخص مجهول اتهمته بإنشاء حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمها وصورتها، وانتحال شخصيتها بغرض التضليل والتواصل مع الآخرين.

وتلقى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، البلاغ من الفنانة المقيمة بدائرة القسم، التي أكدت تعرضها لانتحال شخصيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سلوى عثمان النيابة العامة قسم شرطة الهرم مديرية أمن الجيزة فيسبوك سلوى عثمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان