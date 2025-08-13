سلوى عثمان تحرر محضرًا ضد مجهول لانتحاله شخصيتها على "فيسبوك"

كتب- صابر المحلاوي:

حررت الفنانة سلوى عثمان بلاغًا ضد شخص مجهول اتهمته بإنشاء حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمها وصورتها، وانتحال شخصيتها بغرض التضليل والتواصل مع الآخرين.

وتلقى المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، البلاغ من الفنانة المقيمة بدائرة القسم، التي أكدت تعرضها لانتحال شخصيتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.