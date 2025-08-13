كشف ملابسات فيديو اعتداء على شخص وإتلاف سيارته بالبحيرة

كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يعتديان على آخر أثناء استقلاله سيارته باستخدام عصي خشبية، وإحداث تلفيات بالسيارة في محافظة البحيرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، تلقى مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة بلاغًا من (عامل – مقيم بدائرة المركز) يتضرر فيه من (نجلي شقيقه – مقيمان بدائرة المركز)، لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام عصي خشبية أثناء استقلاله سيارته، ما أسفر عن إحداث تلفيات بها، وذلك على خلفية خلافات بينهما حول الميراث.

تم ضبط مرتكبي الواقعة، وبحوزتهما العصي الخشبية المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.