ابتزاز وتهديد عبر السوشيال.. ضبط عاطل استغل حلم التوظيف للإيقاع بسيدة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات بلاغ تقدمت به إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة سوهاج، أفادت فيه بتعرضها لابتزاز وتهديد من قبل أحد الأشخاص، بعد استيلائه على صور وفيديوهات خاصة بها، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية وجرائم الابتزاز.

وتبين من الفحص أن المتهم، عاطل يعمل كـ"صانع محتوى" على مواقع التواصل الاجتماعي، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة، تعرف على المبلغة منذ فترة، وأوهمها بامتلاكه شركة دعاية وإعلان، واستدرجها لتسليمه الصور والفيديوهات بزعم تعيينها بالشركة، قبل أن يقوم بتهديدها وابتزازها لاحقًا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة. وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.