ننشر أسماء الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظات الجمهورية "مستند"

كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

حصل "مصراوي" على أسماء المرشحين الفائزين في نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي.

وقال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ النظام الفردي في محافظة القاهرة بلغ عدد الناخبين المقيدين في هذه المحافظة 8 ملايين و544 ألفا و319 ناخبا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم نحو 2 مليون و231 ألفا و802 ناخبا بنسبة تعادل 26.12%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 2 مليون و133 ألفا و10 أصوات بنسبة تعادل 95.57%.

وأضاف بدوي، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، أن أسماء المرشحين الفائزين، الذين حصلوا على نسبة 50%+1 من إجمالي الأصوات الصحيحة

وتابع بأنّ عدد الناخبين المقيدين في محافظة الجيزة بلغوا 6 ملايين و566 ألفا و932 ناخبا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم نحو مليون و784 ألفا و448 ناخبا بنسبة تعادل 27.17%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة نحو مليون و724 ألفا و136 صوتا بنسبة تعادل 96.62%.

وأكد أنّه في محافظة الإسكندرية بلغ عدد الناخبين المقيدين في هذه المحافظة 4 ملايين و448 ألفًا و555 ناخبا، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم نحو 720 ألفا و951 ناخبا بنسبة تعادل 16.21%، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 705 آلاف و956 صوتًا بنسبة تعادل 97.92%.

وأُجريت انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل جمهورية مصر العربية يومي 4 و5 من أغسطس الجاري، وسط استعدادات أمنية وتنظيمية مشددة في مختلف الدوائر على مستوى محافظات الجمهورية.ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 63 مليون ناخب، موزعين على 8.286 لجنة انتخابية بمقار مختلفة تشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات الصحية، تحت إشراف قضائي كامل من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بمشاركة 9.500 قاضٍ و2.500 قاضية.

كما وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على متابعة العملية الانتخابية من قبل 18 سفارة، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إلى جانب 230 وسيلة إعلامية محلية ودولية حاصلة على تصاريح التغطية.