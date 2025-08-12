إعلان

الوطنية للانتخابات: 11 مليونًا و650 ألف ناخبًا أدلوا بأصواتهم بانتخابات الشيوخ

08:04 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025
كتب- محمود الشوربجي ورمضان يونس:

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض اليوم الثلاثاء، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي أدلى فيها ما يقرب من 11 مليونا و650 ألف ناخب بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%.

واجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، أمس قبل انعقاد المؤتمر حيث قام المجلس باعتماد نتيجة الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ، وإعلان فوز القائمة الوطنية من أجل مصر المترشحة على دوائر نظام القوائم الأربعة.

وتعد نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس، هى أعلى نسبة مشاركة منذ الإعلان عن تدشين مجلس الشيوخ، مقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي أدلى فيها 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبالمقارنة بانتخابات مجلس الشورى عام 2012 والتي صوت فيها نحو 6 ملايين و43 ألف ناخب بنسبة 12.9%.

