ضبط قائد سيارة نقل بعد اصطدامه بسيارة مواطن والاعتداء عليه بالغردقة

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" بالاصطدام بسيارته والاعتداء عليه بالسب بإحدى الطرق بالبحر الأحمر.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من الشاكي (مقيم بمحافظة كفر الشيخ) بتضرره من قيام قائد سيارة "نقل ثقيل" لقيامه بالاصطدام بالسيارة خاصته وإحداث تلفيات بها ولدى معاتبته له قام بالاعتداء عليه بالسب.

أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الواقعة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق -له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة الدقهلية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه دون قصد منه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.