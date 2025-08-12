كتب- أحمد عادل:

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية اتهام المنتجة سارة خليفة و27 آخرين بجلب وتصنيع مواد مخدرة، عن تفاصيل جديدة في واقعة ضبط مقاطع فيديو تعذيب وهتك عرض شخص في غرفة النوم الخاصة بالمتهمة.

وجاء في التحقيات، أنه تبين بعد فحص الهاتف المحمول الذهبي اللون الخاص بالمنتجة سارة خليفة عن وجود عدة مقاطع داخل تطبيق للاحتفاظ بالصور والمقاطع، أظهرت مشاهد اعتداءات جنسية على شخص داخل غرفة نوم بمنزل المتهمة، بالإضافة إلى إصابته بجروح متفرقة وظهوره ملطخًا بالدماء.

ووفقًا لما ورد في التحقيقات، اعترفت "سارة خليفة" بأن المقاطع تم تصويرها بمعرفتها داخل منزلها وداخل غرفة النوم الخاصة بها، مؤكدة أن الصوت الأنثوي الظاهر في أحد المقاطع يعود لها.

وأوضحت أن الشخص الظاهر في الفيديو يدعى "م. ش"، وكان يعمل سائقًا لديها قبل أن يترك العمل وينتقل إلى العمل مع شخص آخر، ونشبت بينهم خلافات مالية.

وأشارت المتهمة إلى أن الواقعة التي تخصها بدأت حين استغل الشخص حيازته لمفتاح شقتها أثناء سفرها إلى الإسكندرية، ودخل إلى المنزل قبل أن تفاجأ بوجوده.

وأكدت أنها واجهته بنيتها الاتصال بالشرطة، إلا أنه توسّل إليها لعدم الإبلاغ، لتتطور الأحداث لاحقًا ويصل أشخاص آخرون إلى منزلها، حيث نشب شجار بينهم وبين هذا الشخص، وأسفرت المشاجرة عن تصوير المقاطع المضبوطة.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة "سارة خليفة" و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة.