"مش في مصر".. مصدر أمني ينفي صحة فيديو سرقة شخص بالإكراه

06:52 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

الفيديو المتداول

القاهرة - مصراوي:

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بعدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى شخصين على أخر بسلاح أبيض وإصابته وسرقة حقيبته بالإكراه والزعم بكونها بالبلاد.

وأكد المصدر أن الواقعة المشار إليها حدثت بإحدى الدول العربية، وضبطت الأجهزة الأمنية بذات الدولة لجناة ونشرت توضيحا بملابسات الواقعة بتاريخ 11 أغسطس الجارى.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على ترويج تلك المزاعم.

فيديو ضرب اعتداء سرقة سرقة بالإكراه
