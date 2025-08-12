كتب– أحمد أبو النجا:

أطلق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية بمحكمة شرق الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير المنظومة القضائية وتوظيف أحدث التقنيات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي الكامل في قطاع العدالة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المنظومة الجديدة تتيح للمحامي حضور جلسات مدّ الحبس الاحتياطي عن بُعد، وتقديم دفاعه دون الحاجة إلى التواجد داخل قاعة المحكمة، استكمالًا لما بدأته وزارة العدل في مدّ الحبس من محبس المتهم مباشرة.

كما تشمل استخدام تقنيات تحويل الصوت إلى نص مكتوب لوقائع الجلسات وأقوال المتهم وقرارات القضاة، بنسبة دقة تجاوزت 96%، بهدف ميكنة محاضر الجلسات والاستغناء عن كتابتها يدويًا.

شهد مراسم الإطلاق الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، والمستشار زكريا يوسف حسن حرز الله، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، واللواء الدكتور أحمد يوسف السولية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، وعدد من قيادات وزارات العدل والاتصالات والداخلية والنيابة العامة.

وأكد وزير العدل أن المنظومة خطوة استراتيجية رائدة، تواكب التطور التقني وتختصر الزمن وتخفف الأعباء، وتضمن استمرار العمل القضائي تحت أي ظرف، مشيدًا بتعاون الوزارات المعنية.

فيما أوضح وزير الاتصالات أن المشروع تضمن توصيل 850 خط ألياف ضوئية و1530 وحدة اتصال مرئي لربط المحاكم وأماكن الاحتجاز، بما يتيح عقد جلسة واحدة في أكثر من موقع، مع الالتزام بأعلى معايير الأمن السيبراني.

وقد شهد الوزيران جلسة افتراضية لمدّ حبس متهم عن بُعد، إيذانًا ببدء تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينظم التقاضي الإلكتروني في القضايا الجنائية.