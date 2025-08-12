إعلان

فيديو صادم | 3 شباب يتعاطون المخدرات بالشارع.. وتحرك عاجل من الداخلية

03:02 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

المتهمين

كتب- أحمد أبو النجا:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله (3 أشخاص) وتبدو عليهم آثار تعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثانٍ بالقليوبية.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه، بالفحص، أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (3 عاطلين – مقيمين بدائرة القسم)، وبحوزتهم (كمية من مخدر البودر). وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمادة المخدرة بقصد التعاطي، وتحصلهم عليها من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه" وبحوزته (كمية من مخدر البودر – سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شباب يتعاطون المخدرات وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة شبرا الخيمة
