الأمن الاقتصادي بالداخلية يضبط آلاف القضايا في 24 ساعة

01:29 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حملات أمنية - أرشيفية

كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة جميع أشكال الخروج على القانون.
وخلال 24 ساعة، أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن ضبط 1218 قضية متنوعة داخل مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وضبط 3406 قضايا سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد، وضبط 477 قضية في مجالات عدة، أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحريات لمدينين لمصلحة الضرائب، وضبط 41 قضية متنوعة، شملت مخالفات مبانٍ، ومحلات بدون ترخيص، وتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الأمن العام ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

وزارة الداخلية حملة أمنية محطات السكك الحديدية
