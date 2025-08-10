كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض الأفراد باقتحام المحل الخاص به، والتعدي عليه بالسب والضرب، وتحطيم محتويات المحل، وذلك بسبب وجود خلافات بينهم في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 5 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (ترزي – مقيم بدائرة القسم "القائم بالنشر") بحدوث مشادة كلامية بينه وبين سيدة من المترددات على محل عمله، لخلاف حول قيمة بعض الأعمال، فحضر أربعة من ذويها مرة أخرى إلى المحل، وتعدوا عليه بالسب والضرب، مما أسفر عن إصابته.

تم تحديد وضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



اقرأ أيضا:

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

قراءة داخل عقل الجنرال.. مفاجآت بالجملة في حركة تنقلات الجيزة ومراكز القوة "مستمرة"

خبر صادم لأنغام.. رائحة كريهة تقود لجثة عمها ومباحث الجيزة تكشف المستور