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الأمن يضبط قضيتي حشيش ويلاحق الهاربين بأسوان

02:25 م الجمعة 01 أغسطس 2025

حملة أمنية - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

شنّ قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملات أمنية مكثفة استهدفت عددًا من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مهربي ومروجي المواد المخدرة، وضبط الأسلحة غير المرخصة، والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضيتين لجلب المواد المخدرة، عُثر خلالهما على أكثر من 6 كيلوجرامات من مخدر الحشيش بحوزة متهمين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة.

كما نجحت القوات في تنفيذ 668 حكمًا قضائيًا متنوعًا بحق محكوم عليهم هاربين.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الانضباط الأمني بكافة المحافظات.

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