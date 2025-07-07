نسمة تطلب خلع زوجها: "عاوزني ألبس النقاب"

كتبت - فاطمة عادل:

تقدمت "نسمة.ع"، 30 سنة، بدعوى خلع ضد زوجها بعد مرور عام واحد فقط على زواجهما، مبررة قرارها برفض زوجها الاستجابة لأي من طلباتها الشخصية والمعيشية، وإصراره على أن ترتدي النقاب، رغم أنها لم تكن محجبة قبل الزواج، مما خلق بينهما حالة من التوتر المستمر وسوء التفاهم. كما وصفته بأنه شخص متحكم لا يقبل الحوار.

وتروي "نسمة" تفاصيل زواجها، قائلة إنها تعرفت على زوجها عن طريق أحد الأقارب، وبدت الأمور في البداية طبيعية ومستقرة، ولم يشترط عليها آنذاك أي متطلبات دينية أو سلوكية تتعلق بملبسها أو مظهرها. بل كانت العلاقة تسير على قدر من التفاهم، إلا أنها تفاجأت بعد الزواج بتغير جذري في سلوكه، حيث بدأ يفرض عليها قيودًا صارمة، أولها ارتداء النقاب، ومنعها من الخروج دون إذنه.

وقالت "نسمة" في دعواها:"زوجي يرفض كل طلباتي، سواء ما يتعلق بالمنزل أو حتى رغباتي الشخصية. حتى زيارة والدتي أصبحت بحاجة إلى نقاش وجدال طويل. كان دائم الرفض لكل شيء، ويتعامل معي كأنني ملكية خاصة."

وأضافت:"أكثر ما آلمني أنه طالبني بارتداء النقاب دون أي نقاش، مع أنني لم أرتده يومًا من قبل، ولم يكن هذا مطروحًا خلال فترة الخطوبة أو الزواج."

وأوضحت أنها حاولت مرارًا التفاهم معه، وأخبرته بأنها تفضل الحجاب كما اعتادت، لكنه اعتبر رفضها طعنًا في رجولته وتمردًا على طاعته، حتى أنه بدأ يهددها بإجراءات عقابية كمنع المصروف أو الطرد من البيت، الأمر الذي جعل حياتها الزوجية لا تُطاق، وسبب لها ضغطًا نفسيًا كبيرًا.

واختتمت قائلة:"أصبح الشجار بيننا روتينًا يوميًّا، حتى طالبتُه بالطلاق، لكنه رفض واعتدى عليّ بالضرب ورفع صوته. بعدها نقلتُ إقامتي إلى منزل أهلي، مطالبة بالانفصال دون جدال."

وقد لجأت "نسمة" إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، حيث أقامت دعوى خلع حملت رقم 580 لسنة 2024، ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يُفصل فيها حتى الآن.