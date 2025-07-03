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قرار جديد في اتهام سيدتين بسرقة عملات أجنبية من شقة بالمعادي

02:07 م الخميس 03 يوليو 2025

ضبط سيدة

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كتب- محمود الشوبجي:
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الخميس، حبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بسرقة عملات أجنبية من داخل شقة بمنطقة المعادي، كما طلبت النيابة سرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمتين.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدتين "إحداهما لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المعادي، لقيامهما بسرقة مبلغ مالي "عملات أجنبية" من الشقة محل عمل إحداهما.
وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإرشادهما تم ضبط المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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سرقة عملات أجنبية المعادي حبس سيدتين
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