بينها تنفيذ 63 ألف حكم قضائي.. جهود الأمن العام خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط الخارجين على القانون.

وأسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 303 قضايا مخدرات بحوزة 348 متهمًا، شملت كميات كبيرة من الحشيش، الهيروين، البانجو، الشابو، الآيس، وأقراص مخدرة.

كما تم ضبط 65 قطعة سلاح ناري، و243 قطعة سلاح أبيض، إلى جانب تنفيذ 63,260 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وتمكنت أجهزة الأمن أيضًا من ضبط تشكيل عصابي تورّط في 3 وقائع، إضافة إلى ضبط 15 متهمًا هاربًا، و18 شخصًا من العناصر الإجرامية الخطرة "البلطجية".

وفي مجال ضبط المخالفات، تم حجز 231 دراجة نارية مخالفة، إلى جانب تحرير 25,441 مخالفة مرورية متنوعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.