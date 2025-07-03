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المرور يضبط 47 ألف مخالفة متنوعة في 24 ساعة

12:06 م الخميس 03 يوليه 2025

مخالفات مرور

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كتب - علاء عمران:

كثّفت الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات، حملاتها على كافة الطرق والمحاور السريعة، في إطار تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية لتطبيق قواعد المرور وتحقيق الانضباط المروري.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 47,616 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: 920 مخالفة سير بدون تراخيص، 19 دراجة نارية مخالفة، 26,917 مخالفة لتجاوز السرعة، 6 مخالفات موقف عشوائي، 3 مخالفات لاستخدام الهاتف أثناء القيادة، و16 مخالفة لشروط التراخيص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وتواصل الأجهزة المرورية جهودها المكثفة لضبط الحركة على الطرق وتقليل نسب الحوادث.



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مخالفات مرور وزارة الداخلية المرور
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