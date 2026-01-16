الداخلية تضبط مدير شركة نصب على مواطنين راغبين في العمل بالخارج

كتب -صابر المحلاوي:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في ضبط المدير المسؤول عن إحدى الشركات بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت قيامه بالنصب على عدد من المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة، مع الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته النشاط الإجرامي كما جاء في التحريات. وأفاد عدد من الضحايا، الذين تم الاستدلال عليهم، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للمتهم دون الحصول على أي خدمات أو فرص عمل.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتباشر التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية.