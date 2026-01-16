رجل و8 سيدات.. القبض على شبكة دعارة في القاهرة

القبض على شبكة دعارة في القاهرة ارشيفية

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة استغلال سيدات في أعمال منافية للآداب العامة في القاهرة.

أكدت التحريات قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مستغلاً عدد من السيدات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والشخصيات المرتبطة به، وعددهن 8 سيدات، بدائرة قسم شرطة عابدين. وبمواجهتهم، أقروا بممارستهم النشاط الإجرامي المنسوب إليهم.

واتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل التحقيق لمباشرة الإجراءات.