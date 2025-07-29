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2 أغسطس.. نظر دعوى تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويًا

03:43 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

محكمة القضاء الإداري ارشيفيه

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كتب- محمود الشوربجي:
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 2 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بتصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة يدويًا.
وكان أحد المحامين قد تقدم بدعوى يطالب خلالها بإلزام وزارة التربية والتعليم بإجراء تصحيح يدوي لأوراق إجابات عدد من طلاب الثانوية العامة، وذلك لضمان الدقة والشفافية في رصد الدرجات.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء تلقي تظلمات طلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائج امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025، وحتى يوم الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.
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