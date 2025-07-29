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ضربوه بسبب إتاوة.. فيديو يفضح الاعتداء على بائع متجول بإمبابة

12:45 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

المتهمين

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كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص متضررًا من تعرضه للاعتداء بالضرب في محافظة الجيزة.

بالفحص، تبيّن أن المجني عليه بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة، مصاب بجروح قطعية متفرقة، وأفاد في أقواله أن شخصين اعتديا عليه لرفضه دفع مبلغ مالي "إتاوة".

تم تحديد وضبط المتهمَين وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم، واعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الاعتداء على بائع متجول إمبابة الجيزة
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